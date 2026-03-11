16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 20:45

На Буковині в тілі військового, якого повернули з полону РФ, знайшли боєприпас під шкірою

11 березня 2026, 20:45
Суспільне Чернівці
У Чернівцях прийшлось евакуювати експертів, які проводили розтин тіла військового, якого повернули з полону РФ. Виявилось, що під його шкірою був боєприпас

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський розповів, що раніше були випадки, коли фахівці знаходили вибухівки. Проте це перший раз, коли боєприпас був у самому тілі. Граната залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула – залишилась під правим стегном.

"Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черевної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату", - розповів Бачинський.

Тоді всіх експертів евакуювали. Гранату вивезли на полігон, оскільки в морзі вона могла вибухнути.

"Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім – ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого", - розповів експерт.

Нагадаємо, раніше на деокупованій Миколаївщині у селі Благодатне правоохоронці ексгумувала тіла ще двох місцевих жителів, які загинули під час ворожого обстрілу

військові полон Чернівецька область
