Мільярдні махінації у Міноборони: викрито постачання непридатних мін

Фото: ДБР

Правоохоронці припинили діяльність злочинної організації, яка привласнила майже 3 млрд грн бюджетних коштів на закупівлю мін для ЗСУ

Про це повідомили ДБР та Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, приватна компанія уклала п'ять державних контрактів із Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на постачання мін різних типів.

Частину продукції було поставлено, проте, за результатами судових експертиз, міни виявилися непридатними для використання та небезпечними. За іншими контрактами постачання не відбулося, а отримані авансові платежі були привласнені.

Попередні підрахунки збитків державі за всіма контрактами становлять близько 2,994 млрд грн, з яких:

571,3 млн грн – збитки через поставку непридатних мін;

2,423 млрд грн – збитки через можливе привласнення авансів.

Також встановлено залучення співвиконавця, який отримав понад 120 млн грн авансових платежів за роботи, які на момент перевірки не були виконані.

Результати фізико-хімічних досліджень, перевірок і комплексної судової експертизи підтвердили непридатність мін: невідповідність технічним умовам, недостатню кількість вибухової речовини та відмови ініціювання вибуху.

Окремо перевіряються факти можливого використання попередніх платежів на придбання обладнання, не пов’язаного з державними контрактами, із наступним відчуженням майна на користь іншої компанії.

Наразі повідомлено про підозру 10 особам, серед яких представники компанії-постачальника, її керівники та бухгалтерія, керівник підприємства-співвиконавця та службові особи військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано.

Підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із заставою від 100 до 500 млн грн.

Нагадаємо, на Львіщині колишньому начальнику інженерної служби Нацгвардії повідомлено про підозру через завдані державі збитки в понад 72 млн грн. За даними слідства, у 2024 році посадовець склав рапорт про нібито безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях.