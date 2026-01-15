За $12 тисяч – фіктивна інвалідність: ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який за $12 тисяч допомагав ухилятися від мобілізації

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант підшуковував серед знайомих чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон. Посилаючись на нібито наявні зв'язки з медичними працівниками, зокрема в Одеській області, він обіцяв забезпечити оформлення фіктивної інвалідності. При цьому особиста присутність "клієнтів" у медзакладах не вимагалася – всі питання вирішувалися дистанційно.

Вартість так званого "пакету послуг" становила 12 тисяч доларів.

Після отримання підроблених документів чоловіки мали звернутися до органів соціального захисту населення, які офіційно визнавали їх особами з інвалідністю. Надалі це ставало підставою для зняття з військового обліку в ТЦК та СП.

Завершальним етапом схеми мала стати втеча за межі України. Прикордонник детально інструктував "клієнтів" щодо поведінки під час перетину державного кордону, щоби не викликати підозр у службовців.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 12 тисяч доларів від одного з чоловіків.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми.

