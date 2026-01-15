08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
18:59  14 січня
Як вимикатимуть світло 15 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
16:15  14 січня
Морози не слабшають: де в Україні завтра буде -20 градусів
15 січня 2026, 08:18

За $12 тисяч – фіктивна інвалідність: ДБР затримало прикордонника з Дніпропетровщини

15 січня 2026, 08:18
Фото: ДБР
Державне бюро розслідувань затримало прикордонника з Дніпропетровщини, який за $12 тисяч допомагав ухилятися від мобілізації

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, фігурант підшуковував серед знайомих чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон. Посилаючись на нібито наявні зв'язки з медичними працівниками, зокрема в Одеській області, він обіцяв забезпечити оформлення фіктивної інвалідності. При цьому особиста присутність "клієнтів" у медзакладах не вимагалася – всі питання вирішувалися дистанційно.

Вартість так званого "пакету послуг" становила 12 тисяч доларів.

Після отримання підроблених документів чоловіки мали звернутися до органів соціального захисту населення, які офіційно визнавали їх особами з інвалідністю. Надалі це ставало підставою для зняття з військового обліку в ТЦК та СП.

Завершальним етапом схеми мала стати втеча за межі України. Прикордонник детально інструктував "клієнтів" щодо поведінки під час перетину державного кордону, щоби не викликати підозр у службовців.

Зловмисника затримали "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 12 тисяч доларів від одного з чоловіків.

Наразі прикордоннику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються інші особи, причетні до злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині оголосили підозру інспектору однієї з прикордонних застав, який за гроші "допомагав" знайомому влаштуватися на службу до тилового підрозділу. Правоохоронці затримали інспектора "на гарячому" під час отримання 5 тисяч доларів.

війна підозра Дніпропетровська область ухилянт інвалідність ухилення від мобілізації схема прикордонник
