У Харківській області 15-річного хлопця підозрюють у ґвалтуванні дітей

фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії сексуальних злочинів проти дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначається, в одній із громад у Харківській області 15-річний переселенець зґвалтував трьох хлопчиків. Знущання над одним із них зловмисник знімав на відео та зберігав.

Також встановлені факти сексуального насильства й над іншими дітьми, зокрема над сином полеглого українського військового.

Усі жертви зізналися: вони боялися розповісти правду через постійні погрози фізичною розправою та залякування.

Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, який є старшим групи прокурорів у цьому провадженні, повідомив підлітку про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх (ч. 4, 6 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, на Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки. Йому призначили 13 років позбавлення волі.