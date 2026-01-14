Фото: ДБР

Правоохоронці викрили виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП Волинської області, який за гроші втручався в облік військовозобов’язаних

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець за хабарі знімав осіб з розшуку в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Такі дії дозволяли чоловікам оформлювати відстрочку та уникати призову під час мобілізації.

Одному із "клієнтів" офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3000 доларів. Хабар фігурант планував отримати у два етапи. Під час першої передачі посадовець отримав 1500 доларів. Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці проводять обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, а також перевіряють інші можливі факти одержання хабарів та причетність до них інших посадовців.

Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.