16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 19:15

Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла

11 березня 2026, 19:15
У середу, 12 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, головна причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, РФ намагається зруйнувати українську нафтотранспортну інфраструктуру. Ворог уже другий день поспіль атакує важливі об’єкти.

Сили ППО знешкодили 90 з 99 безпілотників, якими РФ атакувала Україну
11 березня 2026, 08:42
Стало відомо, хто поїхав на Близький Схід домовлятися про взаємну допомогу Україні
10 березня 2026, 23:02
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Стало відомо, скільки людей проживає у Костянтинівській громаді на Донеччині
11 березня 2026, 21:27
На Буковині в тілі військового, якого повернули з полону РФ, знайшли боєприпас під шкірою
11 березня 2026, 20:45
На Запоріжжі росіяни атакували авто, яке евакуйовувало людей
11 березня 2026, 20:30
Українські дрони знищили артилерію, транспорт й укриття противника на Курському та Північно-Слобожанському напрямках
11 березня 2026, 20:26
Війни вигідні. Виробники зброї потирають руки
11 березня 2026, 20:09
Школярка із Тернополя перемогла на міжнародному конкурсі у Парижі
11 березня 2026, 19:49
У Харківській області 15-річного хлопця підозрюють у ґвалтуванні дітей
11 березня 2026, 18:37
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
11 березня 2026, 18:12
Час повернути авіасполучення в Україну
11 березня 2026, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
