Завтра в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла

фото: 24tv.ua

У середу, 12 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, головна причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, РФ намагається зруйнувати українську нафтотранспортну інфраструктуру. Ворог уже другий день поспіль атакує важливі об’єкти.