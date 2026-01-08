15:50  08 січня
08 січня 2026, 14:35

Шуфричу дозволили вийти з-під варти

08 січня 2026, 14:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Київський апеляційний суд ухвалив рішення звільнити з під варти народного депутата Нестора Шуфрича під заставу

Як передає RegioNews, про це повідомив адвокат Шуфрича Віктор Карпенко у коментарі виданню "Телеграф".

За словами правозахисника, є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня.

"Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу", – зазначив адвокат.

Син нардепа Олександр Шуфрич повідомив виданню, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, то ж не має можливості відвідувати суди батька. Однак Олександр Шуфрич не має сумнівів, що заставу за батька внесуть.

Нагадаємо, у вересні 2023 році під час обшуків у нардепа Нестора Шуфрича виявили георгіївські стрічки, медалі та кітелі збройних сил РФ. Того ж дня Шуфричу обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Верховна Рада на засіданні 20 вересня зняла Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

З 15 вересня 2023 року нардеп перебуває у СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
