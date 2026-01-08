Нардепці Скороход змінили запобіжний захід

фото: suspilne.media

ВАКС частково прийняв клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслета. Суд замінив запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі 4 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

За словами юристів нардепки, носіння браслета негативно впливає на щоденне виконання службових обов’язків, працювати в прифронтових територіях, а також, здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.

Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що одягти його не може, через електронний браслет.

Як повідомлялось, СБУ, НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, очолювану народною депутаткою Анною Скороход. Її підозрювали в отриманні хабара.