Нардепці Скороход змінили запобіжний захід
ВАКС частково прийняв клопотання нардепки Анни Скороход про зняття електронного браслета. Суд замінив запобіжний захід Скороход на заставу у розмірі 4 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.
За словами юристів нардепки, носіння браслета негативно впливає на щоденне виконання службових обов’язків, працювати в прифронтових територіях, а також, здійснювати щоденні процедури, носити комфортне взуття та одяг.
Скороход принесла в суд зимовий чобіт, щоб показати, що одягти його не може, через електронний браслет.
Як повідомлялось, СБУ, НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, очолювану народною депутаткою Анною Скороход. Її підозрювали в отриманні хабара.
