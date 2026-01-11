Харківська тенісистка перемогла на турнірі у Новій Зеландії
Українська тенісистка Еліна Світоліна виборола перемогу на першому в 2026 році турнірі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думка".
У фіналі турніру наша спортсменка змагалася з тенісисткою з китаянкою Він Сіньюй.
Результат зустрічі: 6:3, 7:6(6) на користю українки.
Таким чином Світоліна вдруге перемогла представницю Китаю. Їхня перша зустріч відбулася в 1/8 фіналу на Вімблдоні-2024.
Зазначимо, формально резиденцією Світоліної є Харків, хоча вона тренується й живе за кордоном.
Нагадаємо, влітку 2025 року Еліна Світоліна встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. Це сталось на Вімблдоні-2025
