Харківська тенісистка перемогла на турнірі у Новій Зеландії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна виборола перемогу на першому в 2026 році турнірі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Думка".

У фіналі турніру наша спортсменка змагалася з тенісисткою з китаянкою Він Сіньюй.

Результат зустрічі: 6:3, 7:6(6) на користю українки.

Таким чином Світоліна вдруге перемогла представницю Китаю. Їхня перша зустріч відбулася в 1/8 фіналу на Вімблдоні-2024.

Зазначимо, формально резиденцією Світоліної є Харків, хоча вона тренується й живе за кордоном.

Нагадаємо, влітку 2025 року Еліна Світоліна встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу. Українка здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. Це сталось на Вімблдоні-2025