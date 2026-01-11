Харьковская теннисистка победила на турнире в Новой Зеландии

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на первом в 2026 году турнире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Думка".

В финале турнира наша спортсменка соревновалась с теннисисткой с китаянкой Вин Синьюй.

Результат встречи: 6:3, 7:6(6) в пользу украинки.

Таким образом, Свитолина во второй раз победила представительницу Китая. Их первая встреча состоялась в 1/8 финала на Уимблдоне-2024.

Отметим, формально резиденцией Светолиной является Харьков, хотя она тренируется и живет за границей.

Напомним, летом 2025 года Элина Свитолина установила лучший показатель в истории женского тенниса. Украинка одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. Это произошло на Уимблдоне-2025