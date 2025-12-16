22:19  16 грудня
РФ знову атакувала Одещину дронами
21:39  16 грудня
Росіяни продовжують просуватися на Донеччині
20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 22:09

Українські спортсмени не виступатимуть поряд із росіянами та білорусами

16 грудня 2025, 22:09
фото: suspilne.media
Спортсмени з України не братимуть участь на міжнародних змаганнях, де присутні представники РФ та Білорусі під власною національною символікою

Як передає RegioNews, про це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив на телемарафоні "Єдині новини".

Відповідне рішення найближчим часом має затвердити Міністерство молоді та спорту України.

За словами Гутцайта, буде створена комісія, яка розглядатиме, куди будуть їздити наші спортсмени та як вони будуть себе поводити.

"Не тиснемо руки, не стоїмо поруч з п'єдесталом, питання спільного фото взагалі не підіймаємо – це заборонено, це всі спортсмени розуміють, вони вже обізнані та знають, як треба себе вести на міжнародних змаганнях", – додав він.

Раніше повідомлялось, що російські та білоруські шахісти знову можуть виступати під національними символами. Відповідне рішення ухвалила Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
