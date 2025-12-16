Українські спортсмени не виступатимуть поряд із росіянами та білорусами

фото: suspilne.media

Спортсмени з України не братимуть участь на міжнародних змаганнях, де присутні представники РФ та Білорусі під власною національною символікою

Як передає RegioNews, про це президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт повідомив на телемарафоні "Єдині новини".

Відповідне рішення найближчим часом має затвердити Міністерство молоді та спорту України.

За словами Гутцайта, буде створена комісія, яка розглядатиме, куди будуть їздити наші спортсмени та як вони будуть себе поводити.

"Не тиснемо руки, не стоїмо поруч з п'єдесталом, питання спільного фото взагалі не підіймаємо – це заборонено, це всі спортсмени розуміють, вони вже обізнані та знають, як треба себе вести на міжнародних змаганнях", – додав він.

Раніше повідомлялось, що російські та білоруські шахісти знову можуть виступати під національними символами. Відповідне рішення ухвалила Генеральна асамблея Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).