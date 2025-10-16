Харків'янка ставить світові рекорди у фридайвінгу: занурення на 84 метри та дев'ять золотих медалей

Фото: "Думка"

Харківська спортсменка Катерина Садурська, чемпіонка світу з фридайвінгу, продовжує встановлювати рекорди. Минулого року вона занурилася на 84 метри без ласт та додаткового обладнання, а загалом здобула дев'ять золотих медалей на міжнародних змаганнях

Про це передає RegioNews із посиланням на інтерв'ю, яке спорстеменка дала виданню "Думка".

Фридайвінг як вид спорту, заснований на зануренні людини у воду із затримкою дихання, усе більше набуває популярності в Україні та світі.

Цей спорт вчить людей витримці, тренує фізично, а також ментально. До того ж з фридайвінгу відбувається значна кількість різних змагань – у них беруть участь й українські спортсменки.

Зокрема, Катерина розповіла, що фридайвінг активно розвивається і в Харкові, попри обмежену кількість глибоких водойм.

"У Харкові є клуби, є міцне ком'юніті, і люди зацікавлені в цьому виді спорту. Ми проводимо навчальні курси для новачків, навіть у умовах обмеженої глибини", – зазначає спортсменка.

За її словами, фридайвінг є безпечним видом спорту за умови правильного підходу та дотримання правил безпеки. Садурська закликає новачків починати з базових курсів і тренуватися з напарником, щоб уникнути небезпечних ситуацій.

"Насправді зараз набагато більше людей дізнаються про фридайвінг. Знімається багато фільмів, і люди це все дивляться. У деяких регіонах взагалі відбувається справжній "бум" фридайвінгу", – каже Катерина.

Наприклад, в Азії, де є доступ до глибини та теплої води. Там також є багато глибоких басейнів. В Європі таких кілька: 3-4. Найближчий у Польщі – 45 метрів. У Китаї, у Південній Кореї таких дуже багато. І фридайверів там більше, глибоких фридайверів, зокрема.

"Думаю, що ми зараз якраз на порозі такого "буму". У цілому і розвиток Інтернету цьому сприяє – більше знань у нас з'являється. Люди зараз прогресують дуже швидко. Набагато більше людей зараз можуть зануритися на 100 метрів у глибину. Уявити це навіть 10 років тому було б дуже важко. Зараз ми тільки відкриваємо можливості людського організму. Я думаю, що є шанс. Це дуже здорова активність, якщо підходити до цього з розумом. Багато плюсів та переваг", – додає Садурська.

Нагадаємо, на Харківщині нині активно розвивають ветеранський спорт у громадах. За ініціативи Харківської ОВА люди з ампутаціями вже мають змогу безкоштовно відвідувати басейни – наразі 13 закладів на Харківщині готові проводити відповідні заняття з фізичної реабілітації під наглядом фахівців.