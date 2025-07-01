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01 липня 2025, 18:47

Харківська тенісистка встановила рекорд Grand Slam

01 липня 2025, 18:47
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Фото з відкритих джерел
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Еліна Світоліна на Вімблдоні-2025 встановила новий рекорд. Спортсменка встановила найкращий показник в історії жіночого тенісу

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Харківська зірка тенісу Еліна Світоліна встановила новий рекорд турнірів Grand Slam. Вона здобула 21 поспіль перемогу у стартових матчах мейджорів. 30 червня спортсменка перемогла угорку Анну Бондар з рахунком 6:3, 6:1. Відомо, що матч тривав понад годину.

Зазначається, що це найкращий показник в історії жіночого тенісу. До Еліни Світоліної ніхто не досягав подібної серії перемог на старті Grand Slam.

Довідка. Еліна Світоліна — українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках в одиночному розряді, бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два — в парному. З 2017 по 2025 рік поспіль вона ставала доходила до чвертьфіналів.

Варто зазначити, що у 2022 році Світоліна стала амбасадором UNITED24. Разом із футболістом Андрієм Шевченко вона презентувала програму Ukraine House, яка спрямована на залучення коштів на відбудову зруйнованих росіянами доріг, мостів, об'єктів критичної та цивільної інфраструктури в Україні. Також спортсменка підтримує підрозділ "Хартія".

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