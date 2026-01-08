У посольстві США заявили, що РФ може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів
Посольство США попередило про загрозу удару по Україні найближчими днями
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", – йдеться у повідомленні.
Відомство рекомендує:
- заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.
- завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;
- негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.
- стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;
- мати запаси води, їжі та медикаментів;
- у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.
Раніше у ДТЕК заявили, що зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Споживачі можуть залишатися без світла по 15-20 годин.
