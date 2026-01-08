У посольстві США заявили, що РФ може завдати по Україні нового масованого удару в найближчі кілька днів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів", – йдеться у повідомленні.

Відомство рекомендує:

заздалегідь визначити місця укриттів до оголошення повітряної тривоги.

завантажити на мобільний телефон надійний застосунок для оповіщення про повітряну тривогу;

негайно сховатися при оголошенні повітряної тривоги.

стежити за місцевими ЗМІ для отримання термінових новин і бути готовими скоригувати свої плани;

мати запаси води, їжі та медикаментів;

у разі надзвичайної ситуації дотримуватися вказівок українських посадових осіб та екстрених служб.

Раніше у ДТЕК заявили, що зима 2025/26 років буде найважчою за увесь час повномасштабного вторгнення. Споживачі можуть залишатися без світла по 15-20 годин.