По 15-20 годин без світла: майбутня зима буде найважчою за увесь час повномасштабної війни
Зима 2025/26 років буде найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. Люди можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.
За його словами, вже зараз споживачі за температури близько нуля, залишаються без електроенергії протягом 15-20 годин у деяких регіонах України.
Тімченко додав, що ДТЕК втратила половину потужностей генерації після ударів рф по енергетичній інфраструктурі.
Як повідомлялось, у середу, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
24 грудня 2025, 14:35
