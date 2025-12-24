По 15-20 годин без світла: майбутня зима буде найважчою за увесь час повномасштабної війни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зима 2025/26 років буде найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. Люди можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

За його словами, вже зараз споживачі за температури близько нуля, залишаються без електроенергії протягом 15-20 годин у деяких регіонах України.

Тімченко додав, що ДТЕК втратила половину потужностей генерації після ударів рф по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялось, у середу, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.