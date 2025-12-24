16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
14:55  24 грудня
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 15:59

По 15-20 годин без світла: майбутня зима буде найважчою за увесь час повномасштабної війни

24 грудня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Зима 2025/26 років буде найважчою за весь час повномасштабного вторгнення. Люди можуть залишатися по 15-20 годин без електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

За його словами, вже зараз споживачі за температури близько нуля, залишаються без електроенергії протягом 15-20 годин у деяких регіонах України.

Тімченко додав, що ДТЕК втратила половину потужностей генерації після ударів рф по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялось, у середу, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТЕК економіка енергетика відключення світла війна
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
Після атаки БпЛА ЧАЕС зазнала численних пошкоджень: директор попередив про загрозу руйнування саркофагу
23 грудня 2025, 20:27
В Уряді зробили заяву про нові тарифи на воду
23 грудня 2025, 18:39
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ атакувати енергетику України
24 грудня 2025, 17:12
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 16:44
Питання для всеукраїнського референдуму – затвердження дорожньої карти мирного врегулювання
24 грудня 2025, 16:35
На Полтавщині іномарка вилетіла в кювет: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 16:10
На Прикарпатті троє дітей отруїлись чадним газом через електрогенератор
24 грудня 2025, 15:45
Чому всі говорять про мир вже найближчі дні, тижні, а перемирʼя не видно жодного
24 грудня 2025, 15:33
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
24 грудня 2025, 14:55
Інститут масової інформації назвав найкращих журналістів 2025 року
24 грудня 2025, 14:47
На Закарпатті медик "продав" інвалідність за 500 доларів
24 грудня 2025, 14:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »