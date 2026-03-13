Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині: загинув водій

Фото: Національна поліція

Сьогодні 13 березня російська армія завдала удару безпілотником по рейсовому автобусу у Великобурлуцькій громаді на Харківщині

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що загинув 53-річний водій, ще чотири цивільні отримали поранення.

Серед постраждалих – троє пасажирок автобуса (44, 53 та 59 років) та місцевий мешканець 1953 року народження.

На момент удару в автобусі перебували 15 пасажирів.

Окрім того, за даними поліції, внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння.

Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 11 березня у Дніпровському Херсона російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутний автобус. Відмо , що внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед яких 17-річний підліток.