Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині: загинув водій
Сьогодні 13 березня російська армія завдала удару безпілотником по рейсовому автобусу у Великобурлуцькій громаді на Харківщині
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що загинув 53-річний водій, ще чотири цивільні отримали поранення.
Серед постраждалих – троє пасажирок автобуса (44, 53 та 59 років) та місцевий мешканець 1953 року народження.
На момент удару в автобусі перебували 15 пасажирів.
Окрім того, за даними поліції, внаслідок удару пошкоджено приватні домоволодіння.
Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 11 березня у Дніпровському Херсона російські військові скинули вибухівку з БпЛА на маршрутний автобус. Відмо , що внаслідок атаки постраждало 20 людей, серед яких 17-річний підліток.