РФ вночі запустила по Україні 61 безпілотник: ППО знешкодила 53
У ніч на 6 січня ворог атакував Україну 61 ударним БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 53 ворожі безпілотники на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 6 локаціях.
Нагадаємо, 5 січня російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок удару в місті виникла пожежа та було пошкоджене підприємство.
