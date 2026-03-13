Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення вантажівки MAN та автомобіля SsangYong. Від отриманих внаслідок ДТП травм 38-річний водій позашляховика загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 12 березня близько 23:30 на Полтавщині автівка перекинулась на дах. Водій авто загинув на місці.