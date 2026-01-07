14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
07 січня 2026, 09:12

Нічна атака: ППО знешкодила "Іскандер" і 81 російський безпілотник

07 січня 2026, 09:12
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 7 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

Атака на Україну 7 січня 2025 року

Нагадаємо, вдень 6 січня російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Уражений обʼєкт інфраструктури.

