Нічна атака: ППО знешкодила "Іскандер" і 81 російський безпілотник
У ніч на 7 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник на півночі, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.
Нагадаємо, вдень 6 січня російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Уражений обʼєкт інфраструктури.
