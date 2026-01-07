Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 січня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 95 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник на півночі, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

Нагадаємо, вдень 6 січня російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Уражений обʼєкт інфраструктури.