12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
09:04  13 березня
На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 12:47

Здавав дрони в ломбард: на Одещині затримали начальника складу військової частини

13 березня 2026, 12:47
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

ДБР затримало начальника складу однієї з військових частин на Одещині, який відповідав за зберігання дронів та засобів боротьби з ними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА.

Частину техніки військовослужбовець здав у ломбард, а решту продав за заниженою ціною. Таким чином він завдав державі збитків на понад 5,4 млн грн.

Фігуранта затримали 6 березня. Йому повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення.

Суд призначив начальника складу тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн грн.

Нагадаємо, на Київщині посадовець Нацгвардії крав військове майно та здавав його у ломбарди. Йому загрожує до 15 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На надувних матрацах через Дністер: на Вінниччині троє чоловіків намагалися дістатися Молдови
13 березня 2026, 14:25
На Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн
13 березня 2026, 14:16
У Києві затримали ділка, який за $10 тисяч оформив виїзд за кордон під виглядом священнослужителя
13 березня 2026, 13:51
Командир із заступником "загубили" 25 мільйонів на деревині для військових
13 березня 2026, 13:50
Замість п'яти – четверо: член угорської делегації відмовився їхати до України через страх мобілізації
13 березня 2026, 13:49
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
13 березня 2026, 13:30
На Київщині чоловік торгував бойовими гранатами
13 березня 2026, 13:25
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
13 березня 2026, 12:55
Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині: загинув водій
13 березня 2026, 12:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »