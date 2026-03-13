Фото: ДБР

ДБР затримало начальника складу однієї з військових частин на Одещині, який відповідав за зберігання дронів та засобів боротьби з ними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець привласнив військове майно, яке зберігалося на складі для потреб оборони Південного регіону. Зокрема, він викрав розвідувальні безпілотники та обладнання для протидії ворожим БПЛА.

Частину техніки військовослужбовець здав у ломбард, а решту продав за заниженою ціною. Таким чином він завдав державі збитків на понад 5,4 млн грн.

Фігуранта затримали 6 березня. Йому повідомили про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років увʼязнення.

Суд призначив начальника складу тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5,4 млн грн.

