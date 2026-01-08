В посольстве США заявили, что РФ может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней

иллюстративное фото: из открытых источников

Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие несколько дней", – говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует:

заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги.

загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге;

немедленно скрыться при объявлении воздушной тревоги.

следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;

иметь запасы воды, пищи и медикаментов;

в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинских должностных лиц и экстренных служб.

Ранее в ДТЭК заявили, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться без света по 15-20 часов.