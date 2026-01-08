В посольстве США заявили, что РФ может нанести по Украине новый массированный удар в ближайшие несколько дней
Посольство США предупредило об угрозе удара по Украине в ближайшие дни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в ближайшие несколько дней", – говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует:
- заранее определить места укрытий до объявления воздушной тревоги.
- загрузить на мобильный телефон надежное приложение для оповещения о воздушной тревоге;
- немедленно скрыться при объявлении воздушной тревоги.
- следить за местными СМИ для получения срочных новостей и быть готовыми скорректировать свои планы;
- иметь запасы воды, пищи и медикаментов;
- в случае чрезвычайной ситуации следовать указаниям украинских должностных лиц и экстренных служб.
Ранее в ДТЭК заявили, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Потребители могут оставаться без света по 15-20 часов.
