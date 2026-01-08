Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 8 січня ворог атакував Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 70 ворожих безпілотників на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії.

Станом на ранок на Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною. Частина Дніпропетровщини залишається без світла.