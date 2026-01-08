08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
00:12  08 січня
На Чернігівщині автобус з пасажирами з'їхав у кювет і перекинувся: 9 постраждалих
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 08:30

Сили ППО знешкодили 70 із 97 безпілотників, якими РФ вночі атакувала Україну

08 січня 2026, 08:30
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 8 січня ворог атакував Україну 97 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 70 ворожих безпілотників на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на одній локації.

Атака на Україну 8 січня 2025 року

Нагадаємо, в ніч на 8 січня росіяни атакували українські енергетичні об'єкти. Внаслідок цього в Дніпропетровській та Запорізькій областях більшість людей залишились без електроенергії.

Станом на ранок на Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною. Частина Дніпропетровщини залишається без світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли ППО дрон безпілотники
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Шукав легких грошей: на Одещині безробітний "продавав" росіянам дані про ППО
08 січня 2026, 09:00
Цвинтар як національна правда: війна і втрата індивідуальності
08 січня 2026, 08:51
На Прикарпатті затримали працівника ТЦК, який разом із начальником знущався з військовозобов’язаних
08 січня 2026, 08:49
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
08 січня 2026, 08:36
На Запоріжжі повністю відновили електропостачання, проте ситуація залишається складною
08 січня 2026, 08:19
У Дніпрі продовжили шкільні канікули – мер пояснив причину
08 січня 2026, 08:11
У Києві сталася пожежа в 16-поверхівці: загинув чоловік
08 січня 2026, 07:58
На Рівненщині викрили нелегальних копачів бурштину: вилучено мотопомпу та авто
08 січня 2026, 07:56
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, частина області залишається без світла
08 січня 2026, 07:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »