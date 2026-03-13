В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари

Фото: Нацполіція

В Одесі викрили сімейного лікаря за зловживання впливом. Виявилось, що він «продавав» фальшиві діагнози

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

33-річний сімейний лікар приватної лікарні під час консультації запропонував "допомогу" клієнту. Він обіцяв чоловікові оформити групу інвалідності, щоб той міг уникнути мобілізації. Свою "послугу" він оцінив у 16 тисяч доларів.

Чоловік повідомив про це правоохоронцям. Лікаря затримали після отримання першого траншу. Тепер медику повідомили про підозру.

Нагадаємо, правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва.