Нардепу Скороход изменили меру пресечения

фото: suspilne.media

ВАКС частично принял ходатайство нардепки Анны Скороход о снятии электронного браслета. Суд заменил меру пресечения Скороход на залог в размере 4 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

По словам юристов нардепки, ношение браслета негативно влияет на ежедневное исполнение служебных обязанностей, работать в прифронтовых территориях, а также осуществлять ежедневные процедуры, носить комфортную обувь и одежду.

Скороход принесла в суд зимний сапог, чтобы показать, что одеть его не может через электронный браслет.

Как сообщалось, СБУ, НАБУ и САП разоблачили в Киеве организованную преступную группу, возглавляемую народным депутатом Анной Скороход. Ее подозревали в получении взятки.