Шуфричу разрешили выйти из-под стражи

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил адвокат Шуфрича Виктор Карпенко в комментарии "Телеграфу".

По словам правозащитника, есть определение Киевского апелляционного суда от 6 января.

"Действительно приняли решение, что в меру пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти в залог", – отметил адвокат.

Сын нардепа Александр Шуфрич сообщил изданию, что сейчас служит в ВСУ и выполняет задачи в зоне боевых действий, поэтому не имеет возможности посещать суды отца. Однако Александр Шуфрич не сомневается, что залог за отца внесут.

Напомним, в сентябре 2023 г. во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

С 15 сентября 2023 г. нардеп находится в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.