15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
UA | RU
UA | RU
08 января 2026, 14:35

Шуфричу разрешили выйти из-под стражи

08 января 2026, 14:35
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи народного депутата Нестора Шуфрича под залог

Как передает RegioNews, об этом сообщил адвокат Шуфрича Виктор Карпенко в комментарии "Телеграфу".

По словам правозащитника, есть определение Киевского апелляционного суда от 6 января.

"Действительно приняли решение, что в меру пресечения, в виде содержания под стражей, внесли альтернативу с внесением залога в 33 миллиона 280 тысяч гривен. Когда клиент внесет эти деньги, он имеет право выйти в залог", – отметил адвокат.

Сын нардепа Александр Шуфрич сообщил изданию, что сейчас служит в ВСУ и выполняет задачи в зоне боевых действий, поэтому не имеет возможности посещать суды отца. Однако Александр Шуфрич не сомневается, что залог за отца внесут.

Напомним, в сентябре 2023 г. во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

С 15 сентября 2023 г. нардеп находится в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Шуфрич арест суд залог политика
Суд решил дальнейшую судьбу бывшего мэра Одессы Труханова
31 декабря 2025, 19:02
Ермак заблокировал Свириденко в мессенджерах: названная причина
31 декабря 2025, 14:09
Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"
30 декабря 2025, 17:55
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Умер известный украинский дирижер
08 января 2026, 16:35
В Харьковской области пьяный мужчина напал с ножом на 21-летнего парня
08 января 2026, 16:15
На Волыни аферисты выманили кругленькую сумму у 80-летнего дедушки
08 января 2026, 15:55
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
08 января 2026, 15:50
Во Львове прошла акция в поддержку пограничников
08 января 2026, 15:19
Непогода в Украине усложнила движение: ДТП и ограничения на дорогах в семи областях
08 января 2026, 15:08
В Украину идут 30-градусные морозы
08 января 2026, 14:59
Нанес государству 72 млн грн ущерба: на Львовщине ДБР подозревает бывшего чиновника Нацгвардии
08 января 2026, 14:39
4000 долларов за побег в Молдову: в Одесской области разоблачили организаторов незаконной переправки лиц через границу
08 января 2026, 14:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »