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31 грудня 2024, 11:39

Стало відомо, як Шуфрич буде виконувати депутатські повноваження із СІЗО

31 грудня 2024, 11:39
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фото: Суспільне
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Народного депутата Нестора Шуфрича, якого звинувачують у державній зраді і який наразі перебуває під вартою, не возитимуть із СІЗО на засідання Верховної Ради на виконання постанови Шевченківського райсуду Києва

Про це заявив співрозмовник у правоохоронних органах у коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Він наголосив, що Шуфрич може виконувати свої повноваження шляхом направлення депутатських запитів і звернень.

За словами співрозмовника видання, ухвала не передбачає, що Шуфрича потрібно буде возити до Верховної Ради. А депутатські запити та звернення він може робити з урахуванням свого нинішнього статусу і місця перебування.

Зазначається, що Шуфрич та обвинувачений у держзраді нардеп Олександр Дубінський писали депутатські запити і звернення, перебуваючи у СІЗО і без спеціального рішення суду. Тож для Шуфрича фактично нічого не змінюється.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко опублікував ухвалу Шевченківського райсуду Києва, який зобов’язав уповноважених осіб забезпечити належні умови під час утримання обвинуваченого Шуфрича під вартою для реалізації ним повноважень народного депутата.

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