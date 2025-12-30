14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 17:55

Справа про хабарі за голосування: суд обирає запобіжний захід нардепу від "Слуги народу"

фото: Центр протидії корупції
ВАКС розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу одному з п’яти нардепів, яких НАБУ і САП викрили у справі про хабарі за «потрібні» голосування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр протидії корупції.

На жаль, деталі розгляду невідомі, бо засідання відбувається у закритому режимі.

Повідомляється, що обирають запобіжний захід народному депутату від "слуг" Юрію Кісєлю.

"Прокурор САП попросив закрите судове засідання, бо під час оголошення клопотання буде розкриватися таємниця досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.

Сторона захисту також попросила про закриття, так як буде оголошуватися медична інформація.

Нагадаємо, 27 грудня детективи НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру пʼятьом депутатам від фракції Слуга Народу – Юрію Кісєлю, Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському, Ользі Савченко та Михайлу Лабі. Парламентарів підозрюють у систематичному хабарництві за потрібні голосування. Вони координували інших учасників за допомогою групи у Whatsapp.

Як повідомлялось, в Україні викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили народні депутати. За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

Раніше повідомляли, що в офісі народного депутата Юрія Кісєля, який прослуховувало НАБУ, члени партії "Слуги народу" отримували конверти з грошима. Завдяки прослушці було зафіксовано конфіденційні контакти Кісєля з численними високопосадовцями, чутливими для Банкової.

