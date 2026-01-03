09:17  03 січня
03 січня 2026, 18:58

Лише 1 питання про мир: у Верховній Раді озвучили формат референдуму

03 січня 2026, 18:58
У Верховній Раді окреслили підхід до можливого референдуму, який має дати громадянам чітку відповідь щодо майбутніх рішень про мир і безпеку

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

Стефанчук зазначив, що обговорюється саме такий формат голосування, щоб дати громадянам можливість чітко висловити свою позицію щодо миру та безпеки країни. Він підкреслив, що головне – забезпечити прозорість і легітимність процесу.

За словами спікера парламенту, уряд та відповідні органи вже працюють над підготовкою всіх процедур, які потрібні для проведення референдуму у відповідності до законодавства. Планується, що голосування відбудеться в умовах, які гарантуватимуть безпеку учасників та достовірність результатів.

Стефанчук також додав, що остаточне формулювання питання буде узгоджене з юристами та громадськими консультантами, аби уникнути двозначностей і забезпечити однозначне тлумачення волевиявлення громадян.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про можливість винесення мирної угоди з 20 пунктів на затвердження Верховної Ради або на всеукраїнський референдум у форматі "так" чи "ні". Глава держави також не виключив варіант проведення виборів одночасно з референдумом, уточнивши, що для підготовки голосування щодо остаточної мирної угоди необхідно щонайменше 60 днів повного припинення вогню.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
