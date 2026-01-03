Фото: з Верховної Ради

У Верховній Раді окреслили підхід до можливого референдуму, який має дати громадянам чітку відповідь щодо майбутніх рішень про мир і безпеку

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

Стефанчук зазначив, що обговорюється саме такий формат голосування, щоб дати громадянам можливість чітко висловити свою позицію щодо миру та безпеки країни. Він підкреслив, що головне – забезпечити прозорість і легітимність процесу.

За словами спікера парламенту, уряд та відповідні органи вже працюють над підготовкою всіх процедур, які потрібні для проведення референдуму у відповідності до законодавства. Планується, що голосування відбудеться в умовах, які гарантуватимуть безпеку учасників та достовірність результатів.

Стефанчук також додав, що остаточне формулювання питання буде узгоджене з юристами та громадськими консультантами, аби уникнути двозначностей і забезпечити однозначне тлумачення волевиявлення громадян.

Раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив про можливість винесення мирної угоди з 20 пунктів на затвердження Верховної Ради або на всеукраїнський референдум у форматі "так" чи "ні". Глава держави також не виключив варіант проведення виборів одночасно з референдумом, уточнивши, що для підготовки голосування щодо остаточної мирної угоди необхідно щонайменше 60 днів повного припинення вогню.