12 лютого 2026, 20:15

У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону

12 лютого 2026, 20:15
Фото з відкритих джерел
У Кривому Розі суд розглянув справу водія маршрутки. Під час сварки він штовхнув пасажира з інвалідністю

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався наприкінці вересня у маршрутці №3. Тоді на зупинці на вулиці Романа Шухевича до салону зайшов пасажир пільгової категорії (з інвалідністю третьої групи). Чоловік зайняв місце позаду водія. Коли маршрутка зупинилась на зупинці "8 міська лікарня" на вулиці Сергія Колачевського, водій заявив, що далі руху не буде.

Пасажир попросив, щоб його довезли до кінцевої зупинки (площі Кільцевої). Проте він отримав відмову. Між пасажиром та водієм сталась сварка. Під час конфлікту водій, стоячи позаду пасажира в салоні, штовхнув його в спину. Чоловік не втримав рівновагу, випав із маршрутки та впав на спину, отримавши забій. Після цього водій поїхав.

Суд призначив водію штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, раніше схожа ситуація сталась в іншій маршрутці у Дніпрі. Тоді водій 106 маршруту сварився з ветераном. Він вимагав, щоб військовий платив за проїзд, хоча за законом захисники мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті.

