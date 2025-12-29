Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1180 окупантів, три танки, шість бронемашин і 13 артсистем. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 205 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.12.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони України вдарили по логістиці та уразили бійців бригади спеціального призначення РФ на Донеччині.
