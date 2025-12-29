Російські війська розстріляли трьох бійців ЗСУ біля Гуляйполя – DeepState

Місце розстрілу українських бійців. Мапа: DeepState

Російські військові розстріляли трьох українських захисників 20 грудня неподалік від Гуляйполя у Запорізькій області

Про це RegioNews." target="_blank">повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

За інформацією джерела, трагедія сталася, коли бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, раніше залишені іншим підрозділом.

На вказаній території їх уже очікував ворог, що призвело до загибелі трьох військових.

Нагадаємо, у Силах оборони України розпочали розслідування за фактом можливого захоплення російськими військами одного з пунктів управління у Гуляйполі Запорізької області.

Раніше повідомллося, що армія РФ значно посилила тиск на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. Ворожі підрозділи намагалися невеликими групами заходити в східні райони Гуляйполя.