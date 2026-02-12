На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю

Фото: Нацполіція

81-річна жителька Полтавщини ще в грудні звернулась до правоохоронців із повідомленням про домашнє насильство. Її 56-річний син систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство, попри попередження поліцейських

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Відомо, що суд призначив чоловіку 15 діб адміністративного арешту. Проте це не допомогло: він продовжив насильство над літньою матір'ю.

"Ми неодноразово проводили профілактичну роботу з кривдником та попереджали про кримінальну відповідальність за систематичне насильство. Оскільки чоловік ігнорував вимоги поліції та продовжив протиправну поведінку, ми використали правові інструменти для її припинення та убезпечили постраждалу. Наразі залучені соціальні служби для підтримки потерпілої та корекційної роботи з її сином", - повідомили в поліцїі.

Тепер чоловік отримав підозру.

Поліція Полтавщини закликає громадян не замовчувати факти насильства та повідомляти на 102. Для безпечного виклику поліції та отримання допомоги доступні мобільні застосунки:

"112 Ukraine" – екстрений виклик навіть без зв’язку або інтернету.

"Крила" – для жінок, які потерпають від домашнього насильства; містить прихований "SOS"-сигнал.

