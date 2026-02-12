17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 19:55

На Полтавщині чоловік знущався над літньою матір'ю

12 лютого 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

81-річна жителька Полтавщини ще в грудні звернулась до правоохоронців із повідомленням про домашнє насильство. Її 56-річний син систематично вчиняв фізичне та психологічне насильство, попри попередження поліцейських

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Відомо, що суд призначив чоловіку 15 діб адміністративного арешту. Проте це не допомогло: він продовжив насильство над літньою матір'ю.

"Ми неодноразово проводили профілактичну роботу з кривдником та попереджали про кримінальну відповідальність за систематичне насильство. Оскільки чоловік ігнорував вимоги поліції та продовжив протиправну поведінку, ми використали правові інструменти для її припинення та убезпечили постраждалу. Наразі залучені соціальні служби для підтримки потерпілої та корекційної роботи з її сином", - повідомили в поліцїі.

Тепер чоловік отримав підозру.

Поліція Полтавщини закликає громадян не замовчувати факти насильства та повідомляти на 102. Для безпечного виклику поліції та отримання допомоги доступні мобільні застосунки:

  • "112 Ukraine" – екстрений виклик навіть без зв’язку або інтернету.
  • "Крила" – для жінок, які потерпають від домашнього насильства; містить прихований "SOS"-сигнал.

Нагадаємо, на Одещині виховательку центру реабілітації дітей підозрюють у катуванні 6-річного хлопчика. У межах розслідування проводяться судові експертизи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
домашнє насилля Полтавська область поліція
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Зеленський пригрозив керівникам громад і областей
12 лютого 2026, 21:19
Найбільше заперечують вибори ті, хто заперечував можливість війни у 2022 році
12 лютого 2026, 20:32
На Житомирщині п'яний чоловік напав на поліцейських
12 лютого 2026, 20:30
У Кривому Розі водій маршрутки виштовхав пасажира з інвалідністю з салону
12 лютого 2026, 20:15
На Київщині рятувальники вже тиждень шукають водія автомобіля, який провалився під лід
12 лютого 2026, 19:54
Відключення світла зачеплять всі регіони: в Укренерго оприлюднили графіки на 13 лютого
12 лютого 2026, 19:37
5 тисяч "зеленими" за бронь: на Прикарпатті посадовці Укрзалізниці та ДСНС продавали посади
12 лютого 2026, 19:25
В Україні поменшало виборців
12 лютого 2026, 18:59
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »