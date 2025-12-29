Зеленский объяснил, когда Украина отменит военное положение

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Владимир Зеленский заявил, что война с Россией не завершится, пока Украина не получит действенные гарантии безопасности. До этого момента также невозможно завершение военного положения в стране

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова главы государства во время онлайн-общения со СМИ на пути из США, передает RegioNews.

На вопрос, возможна ли отмена военного положения во время перемирия, Зеленский ответил:

"Прежде всего, мы все хотим, чтобы война закончилась, и тогда завершится действие военного положения. И именно только так. Но завершение военного положения будет в момент, когда в Украине появятся гарантии безопасности. Без гарантий безопасности реально эта война не закончится, мы не сможем признать, что она закончилась, потому что может быть риск с таким соседом повторной агрессия".

Президент уточнил, что под гарантиями безопасности предполагается мониторинг и присутствие международных партнеров на территории Украины.

Зеленский также отметил, что решение об окончании войны будет зависеть от позиции командования украинской армии.

"Они должны сказать, что вся инфраструктура страны готова, чтобы упразднять военное положение", – добавил глава государства.

Напомним, Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине до февраля 2026 года.

Справка

Военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 – с начала полномасштабного вторжения России. Его вводят указом президента и утверждает Верховная Рада.

Во время военного положения ограничиваются некие права людей, в том числе передвижение, свобода собраний и деятельность политических партий.

При этом нельзя прекратить полномочия Верховной Рады, правительства, судов или омбудсмена, вносить изменения в Конституцию или проводить выборы.

Общая мобилизация продолжается с февраля 2022 года. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и добровольцев в Вооруженные силы и другие военные формирования для обороны государства.

Каждое продление военного положения и мобилизации принимают на 90 дней.

