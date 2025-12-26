16:24  26 грудня
Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені
15:09  26 грудня
У Сумах виникла критична ситуація з опаленням
14:48  26 грудня
Вихідними в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер
26 грудня 2025, 17:59

Більшість озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями

26 грудня 2025, 17:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Понад 50% озброєння нашої армії саме українського виробництва

Про це прем'єр України Юлія Свириденко заявила під час відповіді на запитання журналістів, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні понад 50 відсотків озброєння в українському війську саме українського виробництва", – зазначила вона.

Свириденко додала, що у 2025 році понад 75 відсотків коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників.

Вона уточнила, що одне із завдань на 2026 рік – подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону.

Нагадаємо, українська компанія AirNet розробила автоматичний сіткомет з радаром, який можна встановлювати на дрони та дозволяє захоплювати ворожі безпілотними.

озброєння економіка Сили оборони Свириденко Юлія Анатоліївна
