Більшість озброєння, яке є зараз у Сил оборони, було вироблено українськими компаніями

Про це прем'єр України Юлія Свириденко заявила під час відповіді на запитання журналістів, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Станом на сьогодні понад 50 відсотків озброєння в українському війську саме українського виробництва", – зазначила вона.

Свириденко додала, що у 2025 році понад 75 відсотків коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників.

Вона уточнила, що одне із завдань на 2026 рік – подальше нарощування частки української зброї на фронті та підвищення спроможності України самостійно забезпечувати свою оборону.

