В Укренерго заявили, що РФ готується до нової масованої атаки України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це голова правління Укренерго Віталій Зайченко сказав в ефірі єдиного телемарафону у п'ятницю, 26 грудня, передає RegioNews.

За його словами, завдяки спільним зусиллям енергетикам "вдалося відновити те, що було дуже сильно пошкоджено" й максимально покращити ситуацію з електропостачанням.

"На сьогодні аварійних відключень немає, діють графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень [для решти споживачів] від однієї до трьох з половиною черг", – сказав Зайченко.

Водночас робити якісь прогнози щодо ситуації в енергетиці він відмовився.

Нагадаємо, попередній масований ракетно-дроновий удар росіян по енергетиці України стався 23 грудня.

Як повідомлялось, у ніч на 26 грудня РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М", а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 60 із них – "шахеди".