В Укренерго розповіли про стан енергосистеми після Різдва

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначається, ворог продовжив атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Харківській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу все пошкоджене обладнання.

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – зазначили у компанії.

Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих областях наразі застосовані аварійні відключення електроенергії.

Раніше в Укренерго заявили, що РФ готується до нової масованої атаки України. Про це голова правління Укренерго Віталій Зайченко сказав в ефірі єдиного телемарафону.