19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 21:49

Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України

24 грудня 2025, 21:49
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Країна виділила 160 млн євро на відновлення української енергетичної системи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заступника Міністра енергетики України Миколу Колісника.

За його словами, внесок Німеччини – це найбільший разовий внесок з моменту створення Фонду.

Колісник наголосив, що Фонд підтримки енергетики України залишається одним із найефективніших механізмів міжнародної допомоги паливно-енергетичному сектору України.

Кошти Фонду спрямовуються на закупівлю обладнання для енергетичних компаній та відновлення інфраструктури після ворожих атак.

Нагадаємо, Литва передала Україні теплоелектростанцію, яка повинна забезпечити світлом близько мільйона абонентів. Ця складна операція тривала 11 місяців і включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн.

