Большинство вооружения, которое сейчас находится в Сил обороны, было произведено украинскими компаниями

Об этом премьер Украины Юлия Свириденко заявила во время ответа на вопросы журналистов, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день более 50 процентов вооружения в украинском войске именно украинского производства", – отметила она.

Свириденко добавила, что в 2025 году более 75 процентов средств было направлено на закупку именно у украинских производителей.

Она уточнила, что одна из задач на 2026 год – дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение возможности Украины самостоятельно обеспечивать свою оборону.

Напомним, украинская компания AirNet разработала автоматический сеткомет с радаром, который можно устанавливать на дроны и позволяет увлекать вражеских беспилотных.