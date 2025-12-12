Трамп заявив, що Зеленський – єдиний, кому не подобається американський мирний план

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає RegioNews.

За словами Трампа, американський план складається "з чотирьох або п'яти пунктів". Він визнав, що переговорний процес складний, оскільки документ передбачає розподіл територій.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди", – наголосив американський президент.

Трамп також порівняв дипломатичні зусилля зі своїм бізнес-досвідом, зазначивши, що домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Нагадаємо, за даними видання "Дзеркало тижня", остання версія мирного плану команди Дональда Трампа, яку передали Україні для ознайомлення, складається з чотирьох частин і передбачає масштабні політичні, територіальні та безпекові зміни.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

