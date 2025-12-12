09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 07:22

Трамп заявив, що Зеленський – єдиний, кому не подобається американський мирний план

12 грудня 2025, 07:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, передає RegioNews.

За словами Трампа, американський план складається "з чотирьох або п'яти пунктів". Він визнав, що переговорний процес складний, оскільки документ передбачає розподіл територій.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проєкт угоди", – наголосив американський президент.

Трамп також порівняв дипломатичні зусилля зі своїм бізнес-досвідом, зазначивши, що домогтися завершення війни в Україні "в тисячу разів складніше", ніж укласти угоду у сфері нерухомості.

Нагадаємо, за даними видання "Дзеркало тижня", остання версія мирного плану команди Дональда Трампа, яку передали Україні для ознайомлення, складається з чотирьох частин і передбачає масштабні політичні, територіальні та безпекові зміни.

Раніше американський президент заявив, що Росія нібито погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

США Дональд Трамп мирний план Трампа Україна Зеленський війна територія гарантії безпеки
З'явилася нова версія мирного плану Трампа: що пропонують Україні
11 грудня 2025, 11:40
Палата представників Конгресу США схвалила оборонний бюджет: $800 млн для України
11 грудня 2025, 07:23
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Загибель 19-річної дівчини у Миколаєві: її насильно утримували в квартирі
12 грудня 2025, 10:34
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрус
12 грудня 2025, 10:16
У Литві затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів
12 грудня 2025, 09:58
На Львівщині автомобіль на смерть збив жінку
12 грудня 2025, 09:56
Запорізька АЕС пережила 11-й блекаут під час російської окупації
12 грудня 2025, 09:44
РФ атакувала Україну 80 безпілотниками: скільки цілей вдалось збити
12 грудня 2025, 09:40
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
12 грудня 2025, 09:26
Нічна атака на Одесу: пошкоджений енергооб'єкт, спалахнули пожежі
12 грудня 2025, 09:12
Нема ким і нема чим: цифри проти емоцій у війні
12 грудня 2025, 09:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
