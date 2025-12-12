Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Попередньо, окупанти вдарили по громаді БпЛА типу "Герань-2".

Відомо про шістьох постраждалих. Вони зазнали поранень та гострої реакції на стрес, один чоловік – у тяжкому стані. Усі постраждалі отримують необхідну меддопомогу.

Екстрені служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, 12 грудня, у Шостці на Сумщині російські війська атакували ударними дронами спортивну школу, де саме відбувалось тренування дітей. Попередньо, поранених немає.