Фото: ДБР

Підозру отримали двоє посадовців військової частини з Хмельниччини, які замість служби відправляли військових працювати на приватній СТО

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Фігуранти виявляли військових, які не бажали нести службу, але хотіли залишатися у штаті частини. Потім їх відправляли працювати на СТО у Київській області, де вони ремонтували приватні авто та фактично заробляли гроші в інтересах знайомого одного з посадовців.

Слідчі встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які, до того ж, "ділились" грошовим забезпеченням з керівництвом.

Сума збитків державі у вигляді безпідставних виплат може перевищувати 1 млн грн, оскільки схема діяла понад рік.

Наразі ДБР досліджує службову документацію частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих причетних.

Посадовцям оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини – вони готували шаурму замість служби.