14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 13:41

Колишній народний депутат України став Героєм Росії

10 грудня 2025, 13:41
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український екснардеп, а нині сенатор від Астраханської області РФ Андрій Деркач, отримав звання Героя Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

Андрій Деркач – колишній проросійський політик з України, колаборант, народний депутат III–IX скликань від Партії Регіонів. Син Леоніда Деркача. Агент РФ, внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні

Нагадаємо, у липні 2025 року Верховний Суд відновив діяльність проросійської партії "Наш край", яку очолював зрадник Деркач. Судді Верховного Суду "не побачили в цьому нічого поганого".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
нардеп Андрій Деркач РФ зрада політика
Розвідка попередила українців про загрозу із Придністров'я
10 грудня 2025, 13:29
Детектива НАБУ, якого звинувачують у співпраці з ФСБ, відпустили з-під варти
10 грудня 2025, 13:09
СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму
10 грудня 2025, 12:39
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Українцям тепер можуть миттєво скасовувати відстрочку від мобілізації: названо причину
10 грудня 2025, 15:16
Останні заяви Путіна демонструють, що для нього жодного мирного процесу не існує
10 грудня 2025, 15:04
В Україні засекретили дані щодо кількості СЗЧ та дезертирства
10 грудня 2025, 14:50
Степан Гіга не в комі: піар-директорка спростувала фейки про артиста
10 грудня 2025, 14:45
На Буковині прикордонники затримали 39-річного чоловіка із підробленими документами
10 грудня 2025, 14:42
На Чернігівщині поліцейський автомобіль збив двох пішоходів: загинула дитина
10 грудня 2025, 14:30
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10 грудня 2025, 14:20
"Слуга народу": казка для дорослих, що стала інструкцією до помилок
10 грудня 2025, 14:09
"Пронін геть!": під Радою вимагають звільнення очільника Держфінмоніторингу
10 грудня 2025, 14:08
Частина Сум та району залишилася без електрики через аварію
10 грудня 2025, 13:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Всі блоги »