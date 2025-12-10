Колишній народний депутат України став Героєм Росії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Главком".

Андрій Деркач – колишній проросійський політик з України, колаборант, народний депутат III–IX скликань від Партії Регіонів. Син Леоніда Деркача. Агент РФ, внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні

Нагадаємо, у липні 2025 року Верховний Суд відновив діяльність проросійської партії "Наш край", яку очолював зрадник Деркач. Судді Верховного Суду "не побачили в цьому нічого поганого".