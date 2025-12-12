Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Між чоловіком та його дружиною сталася сварка, в ході якої він вистрілив у двері ліфту. Постраждалих, на щастя, немає.

Поліцейські затримали 30-річного чоловіка. Встановлено, що він здійснив постріл зі спеціального засобу для відстрілу гумових куль.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Чоловіку оголосили підозру. Йому загрожує до 7 років увʼязнення.

