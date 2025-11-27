Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу Сили оборони знищили 1140 окупантів, 3 броньовані машини, 21 артилерійську систему, 214 безпілотників, а також 110 одиниць автомобілів та спеціальної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 27.11.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Зафіксовано влучання у районі установок вторинної переробки нафти, після чого на об’єкті виникла пожежа.