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У Миколаївській області майже весь врожай кукурудзи та соняшника знищено. Місцева влада звернулась до держави

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами голови ОВА Віталія Кіма, в цей сезон Миколаївська область втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху. Він додав, що посуха в області триває вже другий рік. Це завдало чимало проблем аграріям.

При цьому спека триває. Тому зараз ОВА розглядає можливість щодо того, щоб пропускати фури з зерном у комендантську годину. Це полегшило б ситуацію з їх пересуванням.

"Ми звернулися за допомогою до держави. Ситуація вкрай важка, але будемо якось її вирішувати", - каже Віталій Кім.

Нагадаємо, за останній рік Україна експортувала понад 21,5 мільйона тонн кукурудзи. Це понад 4 мільярди доларів. Серед найбільших покупців Туреччина та Італія.