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25 липня 2025, 05:40

Україна експортувала кукурудзи на понад 4 мільярди доларів

25 липня 2025, 05:40
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Фото з відкритих джерел
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Експорт кукурудзи з України за останній рік становить понад 4 мільярди доларів. Стало відомо, які країни купували більше

Про це повідомляє agroportal.ua, передає RegioNews.

За результатами 2024/25 МР експорт української кукурудзи склав 21,5 мільйона тонн. Це приблизно 4,5 мільярда доларів. Найбільше кукурудзи в України купили:

  • Туреччина — 5,53 млн т;
  • Італія — 2,97 млн т;
  • Іспанія — 2,7 млн т;
  • Нідерланди — 2,36 млн т;
  • Єгипет — 1,7 млн т.

Нагадаємо, раніше аналітики попереджали про ризик скорочення в Україні врожаю соняшника. Очікується, що врожай соняшнику в Україні у 2025-26 році може скоротитися до 13,6 мільйона тонн, хоча раніше прогнозували 14,1 мільйона тонн. Причинами називають, зокрема, спекотну та суху погоду під час цвітіння.

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