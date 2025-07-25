Україна експортувала кукурудзи на понад 4 мільярди доларів
Експорт кукурудзи з України за останній рік становить понад 4 мільярди доларів. Стало відомо, які країни купували більше
Про це повідомляє agroportal.ua, передає RegioNews.
За результатами 2024/25 МР експорт української кукурудзи склав 21,5 мільйона тонн. Це приблизно 4,5 мільярда доларів. Найбільше кукурудзи в України купили:
- Туреччина — 5,53 млн т;
- Італія — 2,97 млн т;
- Іспанія — 2,7 млн т;
- Нідерланди — 2,36 млн т;
- Єгипет — 1,7 млн т.
Нагадаємо, раніше аналітики попереджали про ризик скорочення в Україні врожаю соняшника. Очікується, що врожай соняшнику в Україні у 2025-26 році може скоротитися до 13,6 мільйона тонн, хоча раніше прогнозували 14,1 мільйона тонн. Причинами називають, зокрема, спекотну та суху погоду під час цвітіння.
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