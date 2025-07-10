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В окупованому порту в Запорізькій області росіяни планують наростити обіг товарів. Йдеться про вкрадений український врожай

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Росіяни розробили план збільшити вантажообіг до 1,2 мільйона тонн на рік у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області. Йдеться про торговий порт.

У Бердянській військовій адміністрації розповіли, що лише за минулий рік росіяни незаконно вивезли понад 300 тонн українського зерна. Тепер вони готуються до нарощення розкрадання ресурсів.

Таким чином, росіяни не лише організовують вивезення вже зібраної продукції, а й готуються до експлуатації майбутніх врожаїв з українських територій.

Нагадаємо, минулого року в Центрі національного спротиву розповідали, як росіяни вкрали понад 300 тонн соняшника на окупованих територіях для продажу в Африку. Зазначалось, що окупаційні адміністрації ставлять фермерів у жорсткі рамки, зокрема зобов'язують збути свій врожай визначеній "компанії" за фіксованою ціною.