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04 липня 2025, 19:35

35% врожаю в Україні просто пропадає: чому так стається

04 липня 2025, 19:35
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В Україні через війну 35% врожаю не доходить до споживача. В уряді пояснили, з чим це пов'язано

Про це повідомляє міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає RegioNews.

За словами міністра, в Україні через війну понад 281 тисяч тонн одночасного зберігання було втрачено. Тобто, 35% врожаю овочів не доїжджає до споживача. Причина у відсутності умов для зберігання.

Віталій Коваль пояснив, що склади для овочів — це не просто склади. Це можливість зберігати врожай та продавати його за найкращою ціною. Зокрема, це підтримка локальних селян та крок до імпортозаміщення та розвитку експорту продукції з доданою вартістю.

Він додав, що Україна рухається до моделі агроіндустріальної країни, де не сировина, а перероблена продукція формує економічну вартість.

"Сьогодні 1 гектар землі в Україні приносить у середньому 1 000 євро експортної виручки, а, наприклад, у Данії – це 15 000 євро", - каже Коваль.

Нагадаємо, що в Україні зросли ціни на продукти. Зокрема, у харчовій промисловості цінники зросли на 21,9%. Найбільше подорожчали м'ясні вироби (+21,4%). Молочна продукція подорожчала на 19,2%, хліб і борошняні вироби на 17,7%, напої на 9,8%, цукор на 8,6%.

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