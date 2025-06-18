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В Україні продовжує зростати вартість на популярний овоч з борщового набору. Експерти пояснили, що чекати від цін далі

Про це повідомляє agroreview, передає RegioNews.

Станом на червень капусту в Україні продають по 10-20 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, то овоч подорожчав на 29%. Фермери пояснили це зменшенням пропозиції на тлі перехідного періоду між збиранням ранніх і середньостиглих сортів. При цьому попит на капусту лишається високим.

"Фермери визнають, що капусти на ринку стало менше саме через міжсезоння. Один період збору завершився, а наступний ще не почався. У той самий час попит залишається активним. Це ще більше розігріває цінову ситуацію", - кажуть фахівці.

За ринковими даними, в червні цього року капуста коштує у 2,9 раза дорожче, аніж минулого року. Це рекордна різниця за останні роки. Водночас експерти зазначають, що скоро вартість може впасти, оскільки середньостиглі сорти почнуть масово надходити у продаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання риби в Україні. Вартість свіжомороженої скумбрії зросла до 224,05 гривні за кілограм. Для порівняння, в травні це було 197,18 гривні. При цьому оселедець за місяць зріс в ціні з 199,12 гривні до 212,70 гривні за кілограм.