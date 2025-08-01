16:44  01 серпня
У центрі Харкова під сквером знайшли старовинні катакомби
15:22  01 серпня
Синоптик розповіла, якою буде погода 2 та 3 серпня
12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 22:35

"Ніколи не пробачимо": Зеленський відвідав місце удару в Києві

01 серпня 2025, 22:35
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України відвідав місце удару в столиці. За його словами, держава допоможе тим, хто постраждав внаслідок російської атаки

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що те, що робить РФ, неможливо виправдати. Президент додав, що ми ніколи не пробачимо цих жорстоких ударів та вбивств наших людей.

Голова держави приїхав на місце зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в столиці, щоб поспілкуватися там з людьми. За словами президента, держава обов'язково допоможе всім постраждалим.

"І я дякую кожному, хто працював на місці – рятував, лікував, розбирав завали. Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд. Відомо про 31 загиблого в Києві, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому лише 2 роки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Зеленський Київ
У Дніпрі оголосили День жалоби на підтримку Києва після ракетного удару РФ
01 серпня 2025, 15:13
У Києві з-під завалів дістали тіло поліцейської
31 липня 2025, 21:46
"Хочу обігнати брата в медалях": у Києві під час ракетної атаки загинув 6-річний Матвій, який займався карате
31 липня 2025, 19:15
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Гуморист Андрій Лузан розповів, чим саме він займається на фронті
01 серпня 2025, 22:55
Трамп шокував статистикою втрат РФ за минулий місяць
01 серпня 2025, 22:15
До України повернули 17-річного хлопця, якого ледь не мобілізували росіяни
01 серпня 2025, 21:40
Український морпіх відповів американський реперці, яка висміяла його фото після полону
01 серпня 2025, 21:20
На Дніпропетровзині збираються прикрасити парк гномами: скільки бюджету коштуватиме ця естетика
01 серпня 2025, 20:55
На Запоріжжі планують втратити майже 4 мільйони на вуличне освітлення
01 серпня 2025, 20:25
На Рівненщині судили чоловіка за вбивство двох людей
01 серпня 2025, 19:55
На озері Дніпропетровщини гадюка вкусила відпочивальника: чоловіка двічі рятували медики
01 серпня 2025, 19:28
Під Харковом рятують пораненого лелеку: за життя птаха борються орнітологи
01 серпня 2025, 19:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »