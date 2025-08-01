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Президент України відвідав місце удару в столиці. За його словами, держава допоможе тим, хто постраждав внаслідок російської атаки

Про це повідомляє президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський зазначив, що те, що робить РФ, неможливо виправдати. Президент додав, що ми ніколи не пробачимо цих жорстоких ударів та вбивств наших людей.

Голова держави приїхав на місце зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в столиці, щоб поспілкуватися там з людьми. За словами президента, держава обов'язково допоможе всім постраждалим.

"І я дякую кожному, хто працював на місці – рятував, лікував, розбирав завали. Така взаємопідтримка надзвичайно важлива. Ми обовʼязково продовжимо роботу заради більшого захисту наших людей", - додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в ніч на 31 липня росіяни атакували столицю ракетами та безпілотниками. Один із ворожих ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці у Святошинському районі — зруйновано цілий під'їзд. Відомо про 31 загиблого в Києві, серед яких п'ятеро дітей. Наймолодшому лише 2 роки.